Manchester City: un big libero di andarsene a fine stagione (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilkay Gundogan, centrocampista classe 1990 in forza al Manchester City, potrebbe decidere di lasciare la squadra guidata da Pep Guardiola a... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilkay Gundogan, centrocampista classe 1990 in forza al, potrebbe decidere di lasciare la squadra guidata da Pep Guardiola a...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #ManCity, si va avanti per #Haaland: informato il @BVB che verrà pagata la clausola rescissoria - DiMarzio : #City-#Haaland ora è ufficiale: le cifre dell'operazione - gippu1 : Cinque cose che forse non sapete o non ricordate del gol di Agueroooooooo (cit. del telecronista BBC Martin Tyler)… - MatiaSC55 : @Walo590 @quintingrone @Gustavo_p4 O Kluivert al Manchester City. ?????? - Alimila3056 : RT @MolinaaaNoe: Manchester City CENA COMPLICADA #SoñarContigo -