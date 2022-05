MotoGP | pagelle GP Francia 2022 | Enea Bastianini implacabile nella gestione delle gomme | Bagnaia gravemente insufficiente

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) Non sono certo mancate le emozioni nel Gran Premio di, settimo appuntamento del Mondiale di. Sullo storico tracciato di Le Mans oggi abbiamo vissuto una gara davvero elettrizzante infarcita di errori pesanti e prestazioni di livello assoluto. La vittoria è andata adavanti a Jack Miller e Aleix Espargarò, ma gli spunti sono giunti a pioggia sulla pista della Sarthe. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara di Le Mans. LEDEL GP DI(Ducati Gresini) 10 e lode: una gara che profuma di consacrazione per il romagnolo. Centra il terzo successo stagionale in appena 7 appuntamenti e, mai come in questo ...