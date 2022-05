“Ho perso il mio bambino”, tragedia per un’icona della musica: tutti sconvolti (Di domenica 15 maggio 2022) Una vera e propria star della musica ha dato la triste notizia della scomparsa del suo figlio: il post su Instagram commuove tutti. Giornata triste per una delle icone della musica contemporanea. Infatti sui propri profili social la stella ha comunicato la scomparsa del proprio figlio. Andiamo quindi a scoprire di chi si tratta e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Una vera e propria starha dato la triste notiziascomparsa del suo figlio: il post su Instagram commuove. Giornata triste per una delle iconecontemporanea. Infatti sui propri profili social la stella ha comunicato la scomparsa del proprio figlio. Andiamo quindi a scoprire di chi si tratta e L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

NicolaPorro : Sul mio sito, lo sapete, ospito anche opinioni divergenti. Ieri si sosteneva che #Putin avesse perso la guerra. Ogg… - robertacimini2 : RT @filo_gagliardi: Cari amici In questo weekend arrivano importanti verdetti calcistici. Spiace per il @VeneziaFC_IT di @alcancian. Il m… - filo_gagliardi : Cari amici In questo weekend arrivano importanti verdetti calcistici. Spiace per il @VeneziaFC_IT di @alcancian.… - 10121971_2 : RT @Emanuel56138500: @matteosalvinimi Bravo, continua a rispettarlo...tanto ormai hai perso tutta la credibilità che un tempo lontano, ave… - PivaEdoardo : RT @PivaEdoardo: sto facendo la dieta del bisnonno quella che tanto decanta Fiorello dieta ammerecANA NO DINNER MA CHE USAVA APPUNTO MIO B… -