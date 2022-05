Cagliari-Inter in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di domenica 15 maggio 2022) Tutto pronto per Cagliari-Inter, match della trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I nerazzurri hanno bisogno della vittoria per rimanere in corsa per lo Scudetto, ma i tre punti servono anche ai sardi per arrivare all’ultima giornata con il destino nelle proprie mani in ottica salvezza. Chi si aggiudicherà la vittoria? Appuntamento all’Unipol Domus alle ore 20.45 di domenica 15 maggio. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale, video highlights, pagelle e tabellino al termine. PROGRAMMA E TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Tutto pronto per, match della trentasettesima giornata del campionato di. I nerazzurri hanno bisogno della vittoria per rimanere in corsa per lo Scudetto, ma i tre punti servono anche ai sardi per arrivare all’ultima giornata con il destino nelle proprie mani in ottica salvezza. Chi si aggiudicherà la vittoria? Appuntamento all’Unipol Domus alle ore 20.45 di domenica 15 maggio. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale, video highlights, pagelle e tabellino al termine. PROGRAMMA E TELECRONISTI SportFace.

Advertising

Inter : ?? | PARTENZA In viaggio verso Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - Inter_en : ?? | DEPARTURE Off to Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - Inter : ?? | REWIND Baggio + @bambam9oficial = Vittoria ?? ?? A 24 ore di distanza da #CagliariInter, riviviamo insieme la v… - Simwad27 : @GarisInter Cagliari 0-2 Inter Milan (Lautaro Martinez dua gol) - sportli26181512 : Diretta #Cagliari-#Inter ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: Dopo la vittoria della… -