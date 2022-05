Nessuna proroga, in centro scatta lo stop a pedana selvaggia (Di sabato 14 maggio 2022) stop agli ampliamenti di pedane e arredi esterni per gli esercizi di somministrazione dal primo luglio, ma solo nel I Municipio. Nel resto del territorio capitolino, invece, si potranno continuare ad ottenere in via emergenziale e fino al 31 ottobre 2022, basterà comunicarlo entro il 30 giugno. Disparità di trattamento evidentemente considerata necessaria, messa nero su bianco dentro la nuova delibera comunale che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina, dovuta anche al fatto che l'assessorato al commercio era stato imbeccato qualche giorno fa proprio dal I Municipio in merito alle occupazioni ormai fuori controllo e fuori da ogni logica. Ma sempre di trattamento diverso si tratta, nel momento in cui si dice no all'ampliamento in una parte della città e sì a tutto il resto del territorio. Probabile a questo punto che seguiranno i ricorsi, le ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022)agli ampliamenti di pedane e arredi esterni per gli esercizi di somministrazione dal primo luglio, ma solo nel I Municipio. Nel resto del territorio capitolino, invece, si potranno continuare ad ottenere in via emergenziale e fino al 31 ottobre 2022, basterà comunicarlo entro il 30 giugno. Disparità di trattamento evidentemente considerata necessaria, messa nero su bianco dentro la nuova delibera comunale che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina, dovuta anche al fatto che l'assessorato al commercio era stato imbeccato qualche giorno fa proprio dal I Municipio in merito alle occupazioni ormai fuori controllo e fuori da ogni logica. Ma sempre di trattamento diverso si tratta, nel momento in cui si dice no all'ampliamento in una parte della città e sì a tutto il resto del territorio. Probabile a questo punto che seguiranno i ricorsi, le ...

