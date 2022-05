Inquilini di via Pisacane | proprietari reali di ‘case virtuali’ | parla l’avvocato Giorgione VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Già era stata segnalata una questione legata a, cioè appartamenti per i quali era stata versata la caparra ma mai accessibili da parte dei legali acquirenti. Diverse problematiche e stanchezza che ha preso il sopravvento. Passa un po’ di tempo e si ripropone la questione, ma stavolta i residenti hanno deciso di non lasciare nulla al caso, di non abbandonare i soldi versati per una casa che rappresenta il vero sogno di una vita. La zona è quella di via Carlo, in prossimità dello stadio Vigorito. Un complesso abitativo deserto e distrutto dai vandali, depredato. Anche in questo caso, gli acquirenti hanno versato caparre ma non hanno mai avuto la possibilità di poter mettere piede dentro gli appartamenti per una serie di motivazioni che vanno ben al di là delle loro ...