Colloquio telefonico di un’ora tra Usa e Russia Il primo da inizio guerra in Ucraina

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, e il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, hanno avuto undi circa un'ora. Lo ha riferito alla stampa un funzionario della Difesa, sottolineando che Austin ha chiesto un rapido cessate il fuoco, esprimendo "interesse a mantenere una linea di comunicazione". Si tratta deltra i due ministri dopo quello del 18 febbraio scorso, quando Austin cercò di far ammettere alla controparte che Mosca stava pianificando l'aggressione all', ricorda oggi il Washington Post. Lo stesso quotidiano sottolinea che nelle scorse settimane Washington ha più volte tentato di entrare in contatto con i funzionari russi, ottenendo un rifiuto da Mosca. "Non è chiaro al momento il motivo per cui Shoigu abbia accettato oggi di parlare", ha ...