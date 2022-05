Samarate | uccide la moglie e la figlia 16enne | i vicini di casa | Una brava famiglia | siamo increduli

(Di giovedì 12 maggio 2022) commenta Non riescono a capacitarsi di quanto successo ididi Alessandro Maja, il 57enne che ha ucciso laStefania Pivetta e ladi sedici anni, Giulia, per poi tentare di ...

Advertising

UnioneSarda : Uccide a martellate moglie e figlia, Alessandro Maja: “Non mi capacito, non doveva succedere” #Samarate - angelo_iorizzo : RT @PDUmorista: #Samarate, Uccide moglie e figlia a martellate durante il sonno e ferisce gravemente il figlio. L'omicida si definiva: 'Vul… - RosellaLara19 : RT @notizioso: Follia omicida a #Samarate: #AlssandroMaja, 57 anni, ha ucciso a martellate la moglie #StefaniaPivetta e la figlia sedicenne… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Samarate, uccide moglie e figlia e poi tenta di uccidere anche l'altro figlio. La donna voleva lasciarlo? A #Pomeriggio5… - zazoomblog : Uccide moglie e figlia a martellate: operato d’urgenza il figlio di Alessandro Maja ferito nella strage a Samarate… -

Leggi Anche, salta l'interrogatorio di Maja: è ricoverato in psichiatria - I legali: 'Sue condizioni incompatibili con il carcere' Leggi Anchela moglie e la figlia 16enne; ...... 'Li ho uccisi, sono stato io'- Milano - Chi è Alessandro Maja, l'uomo che ha ucciso moglie e figlia a- Tragedia familiare amadre e figlia di sedici ...per poi tentare di uccidere l'altro figlio, Nicolò, a Samarate, in provincia di Varese. "Una famiglia perbene, tranquilla, non so proprio cosa dire" è quanto viene ripetuto da più persone ai microfoni ...li ha uccisi: se il nucleo famigliare si fosse disfatto il suo ego sarebbe crollato”. Il programma Mattino5 è tornato a parlare anche con alcuni vicini di casa della famiglia vittima della strage di ...