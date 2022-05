Roma | confezionavano le dosi nell’androne del palazzo | arrestati 3 giovani pusher

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 12 maggio 2022)– I Carabinieri della Compagnia diMontesacro sono tornati nel quartiere San Basilio per eseguire una serie di controlli mirati al contrasto di ogni forma di reato e di illecito, al fine di ripristinare e rafforzare la percezione della sicurezza. Coordinati dalla Procura della Repubblica di, i militari hanno arrestato quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti treni – un 18enne già noto alle forze dell’ordine e due 19enni – sorpresi, in piena notte,condominiale di una palazzina in via Montecarotto mentre erano intenti a confezionare, in, stupefacente del tipo hashish. In totale, i Carabinieri della StazioneSan ...