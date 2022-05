La risposta di Mahmood e Blanco agli attacchi della stampa spagnola (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Eurovision Song Contest è un concorso musicale che provoca sempre grandi attriti. Dal Presidente francese Macron che chiedeva la squalifica dei Maneskin (vincitori lo scorso anno) per “droga” (credendo a false narrazioni nate sui social) a quanto accaduto in questa edizione nei confronti di Mahmood e Blanco. Questa volta, l’attacco non arriva da Parigi ma dalla Spagna. Perché nei giorni scorsi il quotidiano “El Mundo” ha criticato il duo che ha vinto Sanremo, dicendo di aver portato sul palco un “trucchetto” per ottenere più voti. Italia, favorita a Eurovisión con el primer dúo homoerótico del festival https://t.co/M3S9pk2iu8 — EL MUNDO (@elmundoes) May 11, 2022 Mahmood e Blanco rispondono agli attacchi della stampa spagnola Tutto ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Eurovision Song Contest è un concorso musicale che provoca sempre grandi attriti. Dal Presidente francese Macron che chiedeva la squalifica dei Maneskin (vincitori lo scorso anno) per “droga” (credendo a false narrazioni nate sui social) a quanto accaduto in questa edizione nei confronti di. Questa volta, l’attacco non arriva da Parigi ma dalla Spagna. Perché nei giorni scorsi il quotidiano “El Mundo” ha criticato il duo che ha vinto Sanremo, dicendo di aver portato sul palco un “trucchetto” per ottenere più voti. Italia, favorita a Eurovisión con el primer dúo homoerótico del festival https://t.co/M3S9pk2iu8 — EL MUNDO (@elmundoes) May 11, 2022rispondonoTutto ...

