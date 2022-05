Indagine Kaspersky: 1 azienda su 10 che ha subito un attacco ransomware pagherebbe il riscatto se accadesse ancora (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – In occasione dell’Anti-ransomware Day 2022, Kaspersky pubblica una ricerca sull’atteggiamento dei dirigenti aziendali nei confronti dei ransomware. Milano, 12 maggio 2022 – Secondo quanto emerso dal nuovo report di Kaspersky “How business executives perceive ransomware threat” i dirigenti dell’88% delle organizzazioni che sono già state vittime di un attacco ransomware, sceglierebbero di pagare il riscatto se dovessero subirne un altro. Tra le organizzazioni che non sono ancora state vittime di ransomware, il 67% sarebbe disposto a pagare ma non subito. Sebbene i ransomware rimangano una delle minacce più diffuse, con due terzi (64%) delle aziende che ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – In occasione dell’Anti-Day 2022,pubblica una ricerca sull’atteggiamento dei dirigentili nei confronti dei. Milano, 12 maggio 2022 – Secondo quanto emerso dal nuovo report di“How business executives perceivethreat” i dirigenti dell’88% delle organizzazioni che sono già state vittime di un, sceglierebbero di pagare ilse dovessero subirne un altro. Tra le organizzazioni che non sonostate vittime di, il 67% sarebbe disposto a pagare ma non. Sebbene irimangano una delle minacce più diffuse, con due terzi (64%) delle aziende che ...

Advertising

giornalettismo : Negli #USA, un'onda lunga del caso #Kaspersky: non ci sono solo le limitazioni nell'utilizzo del software nelle ist… - KasperskyLabIT : Indagine Kaspersky: Italia al secondo posto tra i paesi più colpiti da stalkerware in Europa nel 2021 >>… - sonoclaudio : #DigitalStalking: Indagine #Kaspersky sullo stato dello #Stalkerware nel 2021: #Italia al secondo posto in Europa.… - SLN_Magazine : Indagine Kaspersky: Italia al secondo posto tra i paesi più colpiti da stalkerware in Europa nel 2021. Leggi l'arti… - SLN_Magazine : Indagine Kaspersky: Italia al secondo posto tra i paesi più colpiti da stalkerware in Europa nel 2021. Leggi l'arti… -