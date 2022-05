Impressione negativa sul rinnovo di Mertens: al belga la scelta, le ultime! (Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora in dubbio il futuro di Dries Mertens, legato particolarmente alla città di Napoli, ma ormai quasi escluso dai progetti del club. Il calciatore belga ha un contratto in scadenza e la società non ha intenzione di esercitare l’opzione per il rinnovo. FOTO: Getty Images, Mertens Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, queste sono le intenzioni di Aurelio De Laurentiis, che lascia ora la parola al calciatore numero 14. Nel caso in cui Mertens volesse dare disponibilità per un contratto di un anno con uno stipendio molto più basso di quello attuale, il presidente del Napoli potrebbe valutare l’idea di averlo ancora in maglia azzurra. Ad ogni modo, il quotidiano prima citato parla di impressioni negative per quel che riguarda una possibile permanenza nel Napoli di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora in dubbio il futuro di Dries, legato particolarmente alla città di Napoli, ma ormai quasi escluso dai progetti del club. Il calciatoreha un contratto in scadenza e la società non ha intenzione di esercitare l’opzione per il. FOTO: Getty Images,Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, queste sono le intenzioni di Aurelio De Laurentiis, che lascia ora la parola al calciatore numero 14. Nel caso in cuivolesse dare disponibilità per un contratto di un anno con uno stipendio molto più basso di quello attuale, il presidente del Napoli potrebbe valutare l’idea di averlo ancora in maglia azzurra. Ad ogni modo, il quotidiano prima citato parla di impressioni negative per quel che riguarda una possibile permanenza nel Napoli di ...

