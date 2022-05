Formazione: nasce primo corso per nuovi talenti doppiaggio che punta valori diversity & inclusion (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Labitalia) - nasce la prima edizione del corso in recitazione e scrittura applicate al doppiaggio ideato da 3Cycle - società di doppiaggio fondata e diretta da Marco Guadagno - in collaborazione con diversity e con il sostegno di Netflix. Un corso di perfezionamento che vuole formare nuovi talenti trasmettendo loro le migliori tecniche della professione, attraverso docenti di grandissima esperienza, ma con un approccio inedito ai temi della diversity & inclusion: il corso di 3Cycle è infatti il primo corso che nasce con l'obiettivo di tracciare una nuova direzione per il doppiaggio italiano, fornendo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Labitalia) -la prima edizione delin recitazione e scrittura applicate alideato da 3Cycle - società difondata e diretta da Marco Guadagno - in collaborazione cone con il sostegno di Netflix. Undi perfezionamento che vuole formaretrasmettendo loro le migliori tecniche della professione, attraverso docenti di grandissima esperienza, ma con un approccio inedito ai temi della: ildi 3Cycle è infatti ilchecon l'obiettivo di tracciare una nuova direzione per ilitaliano, fornendo ...

