Volkswagen - Il marchio Scout torna sul mercato con un nuovo pick-up elettrico (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Volkswagen rispolvera il marchio Scout per un pick-up elettrico dedicato principalmente al mercato americano. La notizia è stata anticipata dal Wall Street Journal con una ricca serie di dettagli e confermata da Wolfsburg. Il consiglio di sorveglianza, infatti, ha approvato un progetto per la rinascita del brand americano e il suo utilizzo nell'arena non solo dei cassonati a batteria ma anche delle cosiddette "rugged Suv (RUV)", ossia veicoli a ruote alte dall'aspetto robusto e dall'utilizzo fuoristradistico sull'esempio della Ford Bronco. I dettagli. La Volkswagen ha fornito una serie di dettagli del progetto Scout, ma non ha confermato le indiscrezioni sull'ammontare degli investimenti. I tedeschi dovrebbero impegnare risorse fino a 1 miliardo di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 11 maggio 2022) Larispolvera ilper un-updedicato principalmente alamericano. La notizia è stata anticipata dal Wall Street Journal con una ricca serie di dettagli e confermata da Wolfsburg. Il consiglio di sorveglianza, infatti, ha approvato un progetto per la rinascita del brand americano e il suo utilizzo nell'arena non solo dei cassonati a batteria ma anche delle cosiddette "rugged Suv (RUV)", ossia veicoli a ruote alte dall'aspetto robusto e dall'utilizzo fuoristradistico sull'esempio della Ford Bronco. I dettagli. Laha fornito una serie di dettagli del progetto, ma non ha confermato le indiscrezioni sull'ammontare degli investimenti. I tedeschi dovrebbero impegnare risorse fino a 1 miliardo di ...

Advertising

gigibeltrame : Volkswagen rilancia il marchio Scout: SUV e pickup elettrici per l'America #digilosofia - Julio_Arnes : @itsgiuliadip Sappiamo entrambi che accadrà, specie se non dovesse vincere nulla entro il 2024 (e se non sarà Merce… - quattroruote : Gruppo #Volkswagen, la ID.1 e le sorelle: ecco i bozzetti delle #elettriche, anche a marchio #Skoda e #Cupra, che v… -