Tennis: arbitro squalificato a vita per partite truccate (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. Adnkronos) - L'International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha squalificato a vita l'arbitro di sedia portoghese Daniel Zeferino per partite truccate. Decidendo sul caso, Ian Mill, funzionario indipendente dell'audizione anticorruzione (AHO) ha detto che Zeferino avrebbe dovuto essere rimosso dallo sport in modo permanente, il che significa che non sarà più in grado di arbitrare eventi di Tennis autorizzati o sanzionati da alcun organo di governo internazionale del Tennis. Zeferino, che era un ufficiale di livello due con badge bianco, non ha contestato le accuse. L'ITIA, riporta agipronews, ha rilevato che Zeferino ha violato due sezioni del Programma anticorruzione del Tennis (TACP), secondo cui nessuna persona deve, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. Adnkronos) - L'InternationalIntegrity Agency (ITIA) hal'di sedia portoghese Daniel Zeferino per. Decidendo sul caso, Ian Mill, funzionario indipendente dell'audizione anticorruzione (AHO) ha detto che Zeferino avrebbe dovuto essere rimosso dallo sport in modo permanente, il che significa che non sarà più in grado di arbitrare eventi diautorizzati o sanzionati da alcun organo di governo internazionale del. Zeferino, che era un ufficiale di livello due con badge bianco, non ha contestato le accuse. L'ITIA, riporta agipronews, ha rilevato che Zeferino ha violato due sezioni del Programma anticorruzione del(TACP), secondo cui nessuna persona deve, ...

