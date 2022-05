La Coppa Italia è dell'Inter. Juve ko ai supplementari, Allegri espulso e furioso (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA - Di nuovo Inter. Di nuovo ai supplementari. Dopo la SuperCoppa di gennaio, la squadra di Inzaghi batte la Juve dopo 120' anche a Roma e festeggia la sua ottava Coppa Italia della storia. E' ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA - Di nuovo. Di nuovo ai. Dopo la Superdi gennaio, la squadra di Inzaghi batte ladopo 120' anche a Roma e festeggia la sua ottavaa storia. E' ...

Advertising

lapoelkann_ : Belli belli i nostri tifosi da tutta Italia a Roma per sostenere la squadra. Grinta grinta grinta grinta grinta. Po… - juventusfc : ?? @AlvaroMorata ?? L'undicesima Coppa Italia ?????? - IFTVofficial : Coppa Italia titles in the last 20 years: ?????????? - Juventus ????????- Inter ???????? - Lazio ?????? - Napoli ???? - Roma ?? - Mil… - BettaParmi : La juve perde la finale di coppa italia freccia var ai rigori contro quelli dalle maglie pitonate. È in serate com… - KOwczarczyk : GRAAAAANDI RAGAZZI ?? COPPA D'ITALIA E NOSTRA! ??? ?? ???? #CoppaItalia #FCIM -