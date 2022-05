Jurassic World: Il Dominio, il sito web promozionale mostra video di dinosauri in tutto il mondo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un nuovo sito Web interattivo dedicato a Jurassic World: Il Dominio rivela video, foto e posizioni di varie specie di dinosauri che vagano per il pianeta. Un nuovo sito web interattivo dedicato a Jurassic World: Il Dominio rivela i retroscena del nuovo capitolo della trilogia giurassica mostrando video, foto e posizioni di varie specie di dinosauri che vagano per il pianeta. Jurassic World: Il Dominio concluderà la trilogia di Jurassic World, ispirata al mondo di Jurassic Park. Colin Trevorrow è alla guida del film che vede le star Chris Pratt e Bryce ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un nuovoWeb interattivo dedicato a: Ilrivela, foto e posizioni di varie specie diche vagano per il pianeta. Un nuovoweb interattivo dedicato a: Ilrivela i retroscena del nuovo capitolo della trilogia giurassicando, foto e posizioni di varie specie diche vagano per il pianeta.: Ilconcluderà la trilogia di, ispirata aldiPark. Colin Trevorrow è alla guida del film che vede le star Chris Pratt e Bryce ...

