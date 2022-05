Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo, 2.063 nuovi positivi e 5 morti: bollettino 10 maggio (Di martedì 10 maggio 2022) Sono 2.063 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 maggio 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Il morti registrati sono 5 nuovi (di età compresa tra 63 e 98 anni). Dei positivi odierni, 1710 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 57464 (+796 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 4363 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno Notizie e sui quali sono in corso verifiche. 304 pazienti (-15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Sono 2.063 icontagi da coronavirus102022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Ilregistrati sono 5(di età compresa tra 63 e 98 anni). Deiodierni, 1710 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Gli attualmentein(calcolati sottraendo al totale dei, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 57464 (+796 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 4363 casi riguardanti pazienti di cui non si hannoe sui quali sono in corso verifiche. 304 pazienti (-15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 ...

