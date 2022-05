Ucraina, Kiev: “Registrati 10.619 crimini di guerra” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.619 i crimini di guerra e di aggressione Registrati da inizio conflitto in Ucraina. Lo fa sapere la Procura generale di Kiev, diffondendo una sintesi dell’attività svolta dal 24 febbraio. La quasi totalità dei crimini di guerra riguardano il mancato rispetto del diritto bellico, 49 la pianificazione, la preparazione e l’avvio di un conflitto d’aggressione e 15 la propaganda. Contro la sicurezza nazionale sono stati Registrati 5.038 crimini. In oltre la metà dei casi il reato contestato è la minaccia dell’integrità nazionale e dell’inviolabilità dell’Ucraina, 814 procedimenti sono per tradimento e 61 per sabotaggio. I sospettati, rappresentanti della dirigenza militare e politica russa, sono ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.619 idie di aggressioneda inizio conflitto in. Lo fa sapere la Procura generale di, diffondendo una sintesi dell’attività svolta dal 24 febbraio. La quasi totalità deidiriguardano il mancato rispetto del diritto bellico, 49 la pianificazione, la preparazione e l’avvio di un conflitto d’aggressione e 15 la propaganda. Contro la sicurezza nazionale sono stati5.038. In oltre la metà dei casi il reato contestato è la minaccia dell’integrità nazionale e dell’inviolabilità dell’, 814 procedimenti sono per tradimento e 61 per sabotaggio. I sospettati, rappresentanti della dirigenza militare e politica russa, sono ...

Guerra Russia - Ucraina, Zelensky sfida lo Zar: "Il vero Hitler è a Mosca" Il presidente Zelensky cammina da solo, attraversando una Kiev deserta puntellata da barriere anticarro e rivolgendosi al suo popolo e al mondo sulle note di un pianoforte quasi senza accompagnamento. È lui l'immagine del 9 maggio ucraino, che risponde alla Russia, parata di ammissioni e accuse ... il suo esercito continuava a bombardare l'Ucraina. Tra i bersagli, l'ormai nota acciaieria ... le dure parole di Zelensky in un video in cui si presenta da solo per le vie di Kiev. Nella capitale, ...