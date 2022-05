Strada Statale 336, c’è un uomo ucciso di botte e abbandonato su una piazzola di sosta (Di lunedì 9 maggio 2022) Un giovane straniero tra i 20 e i 30 anni è stato picchiato a morte e abbandonato sulla Strada. Vanzaghello, 7 maggio 2022 . Un giovane di origine magrebina, è stato trovato morto questa mattina alle 6, abbandonato tra i rifiuti di una piazzola di sosta lungo una bretella tra campi e boschi della Statale che conduce L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 9 maggio 2022) Un giovane straniero tra i 20 e i 30 anni è stato picchiato a morte esulla. Vanzaghello, 7 maggio 2022 . Un giovane di origine magrebina, è stato trovato morto questa mattina alle 6,tra i rifiuti di unadilungo una bretella tra campi e boschi dellache conduce L'articolo proviene da Leggilo.org.

