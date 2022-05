Eurovision 2022: a Torino sfilano i 40 artisti in gara, tra look genderless e messaggi di pace (Di lunedì 9 maggio 2022) Se già sul palco di Sanremo 2022 era stato sdoganato il look genderless, con il rosa come nuovo nero, anche l’Eurovision Song Contest non sarà da meno. Almeno a giudicare dalle mise eccentriche e senza genere proposte durante il primo turquoise carpet svoltosi nella Reggia di Venaria Reale a Torino, città che ospita, dal 10 al 14 maggio, la 66a edizione dell’eurofestival. Tra piume, bandierine, maschere e sbrilluccichii hanno sfilato tutte le 40 delegazioni in gara. I più attesi, ovviamente, Blanco e Mahmood – rappresentanti dell’Italia con la canzone Brividi – che sono apparsi per ultimi. Eurovision 2022: Mahmood e Blanco posano per la stampa con look eccentrici e genderless I due artisti, affiatati ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 9 maggio 2022) Se già sul palco di Sanremoera stato sdoganato il, con il rosa come nuovo nero, anche l’Song Contest non sarà da meno. Almeno a giudicare dalle mise eccentriche e senza genere proposte durante il primo turquoise carpet svoltosi nella Reggia di Venaria Reale a, città che ospita, dal 10 al 14 maggio, la 66a edizione dell’eurofestival. Tra piume, bandierine, maschere e sbrilluccichii hanno sfilato tutte le 40 delegazioni in. I più attesi, ovviamente, Blanco e Mahmood – rappresentanti dell’Italia con la canzone Brividi – che sono apparsi per ultimi.: Mahmood e Blanco posano per la stampa coneccentrici eI due, affiatati ...

