Tennis, Gilles Simon si ritirerà al termine della stagione: "È stata un'avventura magica" (Di domenica 8 maggio 2022) Gilles Simon dirà addio al Tennis giocato al termine della stagione in corso. Raggiunti i 37 anni (38 il prossimo 27 dicembre), il francese (attualmente numero 158 della classifica ATP) ha infatti deciso che questo sarà il suo ultimo anno con la racchetta in mano. Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite i propri canali social media. "È stata un'avventura magica, meravigliosa e straordinaria. Si fermerà alla fine dell'anno. Un grande grazie a coloro che l'hanno resa possibile. Nessuna tristezza, nessun rimpianto. Solo la volontà di mettere tutto quello che mi resta. In ogni partita, fino alla fine". Masters 1000 Madrid 2022: la finale tra Alcaraz e Zverev promette grande spettacolo

PapagnaVincenzo : @GillesSimon84 Grandissimo Gilles, ho tifato per te e per il tuo tennis in maniera sperticata. Mi hai fatto divertire tantissimo, grazie ?? -