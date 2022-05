Pioggia di critiche per la ministra Bonetti che non prende le distanze dalle parole di Elisabetta Franchi su maternità e lavoro (Di domenica 8 maggio 2022) La ministra per Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti fa gli auguri su Twitter alle mamme. Ed è disastro. Auguri a tutte le mamme! #FestadellaMamma — Elena Bonetti (@elenaBonetti) May 8, 2022 Valanghe di messaggi di replica che rinfacciano alla ministra una cosa sola: non aver preso le distanze dalle parole dell’imprenditrice Elisabetta Franchi sulla preferenza accordata agli uomini o alle donne che non rischiano di rimanere incinta nelle assunzioni. La ministra era infatti a sua volta ospite dell’evento “Donne e moda“, organizzato lo scorso 30 aprile da Il Foglio e da Pwc. In collegamento video ha ascoltato, si suppone, le parole dell’imprenditrice ma, quando è stato il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Laper Pari opportunità e la Famiglia Elenafa gli auguri su Twitter alle mamme. Ed è disastro. Auguri a tutte le mamme! #FestadellaMamma — Elena(@elena) May 8, 2022 Valanghe di messaggi di replica che rinfacciano allauna cosa sola: non aver preso ledell’imprenditricesulla preferenza accordata agli uomini o alle donne che non rischiano di rimanere incinta nelle assunzioni. Laera infatti a sua volta ospite dell’evento “Donne e moda“, organizzato lo scorso 30 aprile da Il Foglio e da Pwc. In collegamento video ha ascoltato, si suppone, ledell’imprenditrice ma, quando è stato il suo ...

