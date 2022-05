Covid oggi Calabria, 1.013 contagi e 4 morti: bollettino 8 maggio (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.013 i nuovi contagi da Covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Si registrano inoltre altri 4 morti. 5.792 i tamponi effettuati, +1.663 guariti, il totale dei decessi nella regione sale a 2.537. Il bollettino, inoltre, registra -654 attualmente positivi, -14 ricoveri (per un totale di 226) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.013 i nuovidainsecondo ildi, 8. Si registrano inoltre altri 4. 5.792 i tamponi effettuati, +1.663 guariti, il totale dei decessi nella regione sale a 2.537. Il, inoltre, registra -654 attualmente positivi, -14 ricoveri (per un totale di 226) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - Adnkronos : 'La maggioranza di coloro che oggi, purtroppo, perdono ancora la vita' per il #Covid 'sono cittadini che non si son… - icspleit : RT @intuslegens: Il silenzio della magistratura davanti all'esclusione dei lavoratori. Davanti ai dati sui bambini vaccinati più esposti al… - nordest24 : Bollettino Covid, oggi in Fvg 443 nuovi contagi e un decesso -