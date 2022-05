Alcaraz-Zverev oggi, Finale ATP Madrid 2022: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 8 maggio 2022) Ormai ci siamo, l’attesa sta per terminare. Questa sera non prima delle ore 18.30 Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si contenderanno il titolo del Masters 1000 di Madrid. Sulla terra rossa spagnola la Finale si preannuncia davvero ricca di spettacolo e divertimento: vietato perdersela! Il baby prodigio classe 2003 arriva a questa partita dopo la vittoria ai quarti di Finale contro il connazionale Rafa Nadal e l’impresa in rimonta contro Novak Djokovic in semiFinale. Dall’altra parte, invece, Zverev è reduce dal successo contro il canadese Felix Auger-Aliassime ai quarti e dall’affermazione contro il greco Stefanos Tsitsipas nel penultimo atto del torneo. Tra Alcaraz e Zverev ci sono due precedenti, entrambi vinti dal teutonico, ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Ormai ci siamo, l’attesa sta per terminare. Questa sera non prima delle ore 18.30 Carlose Alexandersi contenderanno il titolo del Masters 1000 di. Sulla terra rossa spagnola lasi preannuncia davvero ricca di spettacolo e divertimento: vietato perdersela! Il baby prodigio classe 2003 arriva a questa partita dopo la vittoria ai quarti dicontro il connazionale Rafa Nadal e l’impresa in rimonta contro Novak Djokovic in semi. Dall’altra parte, invece,è reduce dal successo contro il canadese Felix Auger-Aliassime ai quarti e dall’affermazione contro il greco Stefanos Tsitsipas nel penultimo atto del torneo. Traci sono due precedenti, entrambi vinti dal teutonico, ...

