“Libbra” | da oggi a Napoli il primo festival delle librerie indipendenti

(Di venerdì 6 maggio 2022) Venerdì 6 maggio inizia “Li(b)bra”, ilin Relazione a. Le libraie ed i librai di quattrodel centro storico proveranno a metter su una libreria collettiva a Le Scalze di salita Pontecorvo 65. L’esposizione spazierà dalla poesia dialettale ai libri illustrati, dai libri usati, alle autoproduzioni. Tre giorni per ilorganizzato da librai ae tutto ciò grazie alla collaborazione a tutto campo dei librai della “Dante & Descartes (Piazza del Gesù Nuovo 14)” di Giancarlo Di Maio, “Librido (Via Nilo 29)” di Roberto Valentini, “Perditempo – Libri, vini e vinili (Via San Pietro a Maiella 8)” di Alfonso Gargano, “Tamu (Via S, Chiara, 10) di Cecilia Arcidiacono e ...

napolista : “Li(b)bra”, da oggi a Napoli il primo festival delle librerie indipendenti Per tre giorni, i librai di quattro lib… - napolicittametr : Metronapoli - Da oggi venerdì 6 a domenica 9 maggio, a Napoli arriva Libbra, il festival per incontrarsi attraverso… -

