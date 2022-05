Kean: «Giocare fuori casa non è mai facile, ma siamo pronti» (Di venerdì 6 maggio 2022) Le parole di Kean a JTV in vista della partita contro il Genoa in cui sarà titolare: «Le parole del mister uno stimolo» Moise Kean è intervenuto ai microfoni di JTV prima della sfida tra Genoa e Juventus. Di seguito le parole dell’attaccante bianconero. PARTITA – «È assolutamente importante questa partita e portare un ottimo risultato a casa. Giocare fuori casa non è mai facile, ma siamo pronti e vogliamo un buon risultato». STIMOLO ALLEGRI – «Certo, le parole del mister sono sempre uno stimolo. Lo fa sempre per stimolarmi e sono molto contento di quello che dice il mister». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Le parole dia JTV in vista della partita contro il Genoa in cui sarà titolare: «Le parole del mister uno stimolo» Moiseè intervenuto ai microfoni di JTV prima della sfida tra Genoa e Juventus. Di seguito le parole dell’attaccante bianconero. PARTITA – «È assolutamente importante questa partita e portare un ottimo risultato anon è mai, mae vogliamo un buon risultato». STIMOLO ALLEGRI – «Certo, le parole del mister sono sempre uno stimolo. Lo fa sempre per stimolarmi e sono molto contento di quello che dice il mister». L'articolo proviene da Calcio News 24.

