Broja nel mirino di Giuntoli: il Napoli prepara il colpo ad una sola condizione (Di venerdì 6 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport – . Victor Osimhen potrebbe approdare il Premier, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 6 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport – . Victor Osimhen potrebbe approdare il Premier, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

FrancoMater2 : Via #Tuanzebe, #Ruiz, #Demme e #Zielinski. Conferma degli alltri. Dentro questi più #Broja nel caso di cessione di… - sportli26181512 : Chi è Armando #Broja, la punta accostata al Napoli in caso di partenza di #Osimhen: Nato in Inghilterra da genitori… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli, Collovati: “Sostituire Osimhen con Broja? Un ridimensionamento”… - infoitsport : TMW - Napoli, Osimhen può essere la grande cessione ma non l'unica. Nel mirino Broja e Tameze - Diego31883 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Napoli, Osimhen può essere la grande cessione ma non l'unica. Nel mirino Broja e Tameze -