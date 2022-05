Nel nuovo trailer di Obi-Wan Kenobi per lo Star Wars Day spunta anche Darth Vader (video) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Per festeggiare lo Star Wars Day, Disney+ ha rilasciato un nuovissimo trailer di Obi-Wan Kenobi, l’attesa serie evento ambientata nell’universo creato da George Lucas. La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader. Nel finale de La vendetta dei Sith, il Maestro Jedi ha sconfitto Anakin dopo un’intensa battaglia con la spada laser su Mustafar. Deluso dal suo fallimento, Obi-Wan si è ritirato in esilio su Tatooine mentre Darth Vader ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Per festeggiare loDay, Disney+ ha rilasciato un nuovissimodi Obi-Wan, l’attesa serie evento ambientata nell’universo creato da George Lucas. La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wanha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith,. Nel finale de La vendetta dei Sith, il Maestro Jedi ha sconfitto Anakin dopo un’intensa battaglia con la spada laser su Mustafar. Deluso dal suo fallimento, Obi-Wan si è ritirato in esilio su Tatooine mentre...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: La nostra priorità è raggiungere quanto prima un #cessateilfuoco per salvare vite. Una tre… - realtimetvit : Riusciranno a indovinare di chi è la casa? ???? @tommaso_zorzi con @barbaraforia, @stefyorlando, #RobertaTagliavini… - ItaliaViva : Stanotte ho chiuso il testo e nel pomeriggio andrà in stampa il nuovo libro. 'Il mostro', è il tentativo di spiegar… - MarcoRCapelli : RT @DavideTomasello: Nuovo aggiornamento: cambio paese e supermercato. Mi sposto nel comune vicino noto per la 'grettezza' dei suoi abitant… - ilreventino : Nuovo inizio per i Due Mari: 138 dipendenti nel Conad Super Store -