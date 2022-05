Ucraina: Draghi, 'da Italia sostegno convinto a sanzioni Ue anche in settori energia' (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "L'Italia è uno degli Stati membri più esposti: circa il 40% del gas naturale che importiamo proviene infatti dalla Russia. Una simile dipendenza energetica è imprudente dal punto di vista economico, e pericolosa dal punto di vista geopolitico. L'Italia intende prendere tutte le decisioni necessarie a difendere la propria sicurezza e quella dell'Europa. Abbiamo appoggiato le sanzioni che l'Unione europea ha deciso di imporre nei confronti della Russia, anche quelle nel settore energetico. Continueremo a farlo con la stessa convinzione in futuro". Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Parlamento europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "L'è uno degli Stati membri più esposti: circa il 40% del gas naturale che importiamo proviene infatti dalla Russia. Una simile dipendenza energetica è imprudente dal punto di vista economico, e pericolosa dal punto di vista geopolitico. L'intende prendere tutte le decisioni necessarie a difendere la propria sicurezza e quella dell'Europa. Abbiamo appoggiato leche l'Unione europea ha deciso di imporre nei confronti della Russia,quelle nel settore energetico. Continueremo a farlo con la stessa convinzione in futuro". Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Mario, parlando al Parlamento europeo.

