Tegola Torino | si ferma un attaccante! Il comunicato della società

(Di martedì 3 maggio 2022) Finale di stagione difficile per il, che deve fare i conti con l’infermeria. Il club ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’infortunio di Antonio Sanabria. L’attaccante ha subito una lesione muscolare che non gli ha permesso di giocare la partita contro l’Empoli e sicuramente salterà anche le prossime due gare contro Napoli e Verona. Il giocatore granata rischia di finire la stagione in anticipo, ma nei prossimi 19 giorni verranno valutate le sue condizioni. Ilufficiale delrecita così: Serie ASanabria “Gli accertamenti strumentali eseguiti su Sanabria, indisponibile nella partita contro l’Empoli per un problema muscolare, hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica ...

Torino, tegola Sanabria: gli esami strumentali evidenziano una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas sinistro

Brutte notizie in casa Torino, dopo l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Antonio Sanabria. L'attaccante aveva saltato la trasferta di Empoli a causa di un problema muscolare. Nello specifico, è stata evidenziata una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas sinistro.