Kean e i tifosi della Juventus litigano: scontro totale, il motivo (Di martedì 3 maggio 2022) Moise Kean non è riuscito a rispettare le grandi attese della vigilia, a causa di diversi problemi che ne hanno limitato il valore in campo. L’addio di Cristiano Ronaldo avrebbe dovuto decisamente essere rimpiazzato in altro modo, con Moise Kean che non è stato assolutamente in grado di mettersi in mostra come avrebbe dovuto, con molte partite anonime giocate nel corso del campionato e una serie costante di errori clamorosi sotto porta che hanno fatto sì che i tifosi lo scaricassero, pensando così a novità dalla Francia, nazione dove ha già giocato. Moise Kean Juventus (LaPresse)Ci sono alcuni giocatori che iniziano la propria carriera nel migliore dei modi, mettendosi in mostra grazie a grandi prestazioni e a una serie di gol davvero incredibili e Moise Kean era ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 3 maggio 2022) Moisenon è riuscito a rispettare le grandi attesevigilia, a causa di diversi problemi che ne hanno limitato il valore in campo. L’addio di Cristiano Ronaldo avrebbe dovuto decisamente essere rimpiazzato in altro modo, con Moiseche non è stato assolutamente in grado di mettersi in mostra come avrebbe dovuto, con molte partite anonime giocate nel corso del campionato e una serie costante di errori clamorosi sotto porta che hanno fatto sì che ilo scaricassero, pensando così a novità dalla Francia, nazione dove ha già giocato. Moise(LaPresse)Ci sono alcuni giocatori che iniziano la propria carriera nel migliore dei modi, mettendosi in mostra grazie a grandi prestazioni e a una serie di gol davvero incredibili e Moiseera ...

Advertising

MattiaGaudio91 : @Gianpaolo_5 Rispondi nel merito. Kean ha istigato i tifosi? Locatelli, vlahovic, de ligt ecc sono la causa del nos… - KlaMarx : @Cate1081 @idirinho_93 @juventusfc Si vero...infatti vedo come viene sostenuto Kean (nelle giovanili dal 2015) dai… - Nicolas30628726 : @InNomeDellaJ @serioustony_ @SandroSca @kravotz La Juve ha speso 80 milioni per Kean e Locatelli,ha preso Vlahovic… - PieroSerra : @TheLaz97 Effettivamente che sia passato al 3 5 2 con dybala e kean davanti nn conta un cazzo....l importante è spa… - AlleBonisoli : @Cecilia_esse Mi becco gli unici stronzi di 60 anni tifosi sassolesi antisportivi (io sono di Sassuolo, lo so per c… -