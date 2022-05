Champions, la semifinale Villarreal-Liverpool in chiaro (Di lunedì 2 maggio 2022) Champions semifinale in chiaro – Martedì 3 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno della semifinale di Champions League Villarreal-Liverpool. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it. Scelta obbligata per l’emittente, che detiene i diritti di trasmissione in chiaro della migliore partita del martedì L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 2 maggio 2022)in– Martedì 3 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno delladiLeague. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it. Scelta obbligata per l’emittente, che detiene i diritti di trasmissione indella migliore partita del martedì L'articolo

sportli26181512 : #Media #Notizie Champions, la semifinale Villarreal-Liverpool in chiaro: Champions semifinale in chiaro – Martedì 3… - expoar95 : @17_Peppe @eantoniopolonia Ancelotti ha sempre allenato la squadra con i giocaotie più forti appena il livello dell… - ForzaToro10 : @SkySport Invece Massa quello del rigore si Belotti con l'inter è quarto uomo in Champions semifinale.... ROCCHI pezzo di.... - CalcioFinanza : #Champions, ecco la semifinale di ritorno in diretta in chiaro su #Mediaset - contismopostban : RT @mjrrorbxll: giovedì hanno la semifinale di champions league e pensano al nostro comunicato, io al posto loro mi starei cagando sotto in… -