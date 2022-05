Amici, tensione alle stelle tra la Celentano e Nunzio, il ballerino fuori di sè (Di domenica 1 maggio 2022) La settima puntata del serale di Amici è andata in onda nella giornata di ieri, sabato 30 aprile 2022. E così come accaduto nel corso delle puntate precedenti ecco che non sono mancati i momenti di nervosismo tra insegnanti e allievi. Nello specifico a discutere ancora una volta sono stati gli insegnanti Celentano e Todaro e l’allievo di danza latino americana Nunzio. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Discussione ad Amici tra la maestra Celentano e il ballerino Nunzio Manca sempre meno alla semifinale e alla finale di Amici21 e di conseguenza tende a crescere sempre di più anche la tensione. Infatti proprio in occasione della puntata andata in onda ieri non sono mancate le discussioni e i momenti di nervosismo ... Leggi su baritalianews (Di domenica 1 maggio 2022) La settima puntata del serale diè andata in onda nella giornata di ieri, sabato 30 aprile 2022. E così come accaduto nel corso delle puntate precedenti ecco che non sono mancati i momenti di nervosismo tra insegnanti e allievi. Nello specifico a discutere ancora una volta sono stati gli insegnantie Todaro e l’allievo di danza latino americana. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Discussione adtra la maestrae il brinoManca sempre meno alla semifinale e alla finale di21 e di conseguenza tende a crescere sempre di più anche la. Infatti proprio in occasione della puntata andata in onda ieri non sono mancate le discussioni e i momenti di nervosismo ...

