Tecnica - Renault e Toyota - Captur vs Yaris Cross | schemi diversi | risultati simili

(Di martedì 19 aprile 2022) Le prove su strada di Quattroruote includono un'analisi delle caratteristiche tecniche della vettura in esame. Questa settimana mettiamo a confronto lae la. Le vetture in prova sono dotate dipropulsivi full hybrid e, quindi, in grado di viaggiare anche solo a corrente, ma la realizzazione pratica è alquanto diversa. Lasfoggia un sistema ibrido originale, sviluppato dai tecnici della Casa e basato su due motori elettrici abbinati a una trasmissione composta da un cambio robotizzato a quattro rapporti, privo di frizione, di sincronizzatori e pure della retromarcia. Quest'ultima e la frizione mancano perché l'unità elettrica principale da 49 cavalli di origine Nissan provvede allo spunto da fermo e alla propulsione a ...

Advertising

Quattroruote

Il corpo venne fatto ritrovare sul bagaglio di una4 rossa , simbolo degli anni di piombo, in via Caetani, pieno centro di Roma. Un punto strategico perché a metà strada tra le sedi di PCI e ...Il corpo venne fatto ritrovare sul bagaglio di una4 rossa , simbolo degli anni di piombo, in via Caetani, pieno centro di Roma. Un punto strategico perché a metà strada tra le sedi di PCI e ... Renault Captur vs Toyota Yaris Cross: l'analisi tecnica di Quattroruote - Quattroruote.it // // La dotazione tecnica e gli optionals potrebbero in alcuni casi differire dall'effettivo equipaggiamento della vettura. Si declina ogni responsabilita' per eventuali involontarie incongruenze che ...Annuncio vendita Renault Captur dCi 8V 110 CV Start&Stop Energy Sport Edition usata del 2019 a Cuneo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...