Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata, 410 contagi e 1 decesso: bollettino 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) In Basilicata sono 410 i nuovi casi di contagio da coronavirus oggi, 2 marzo, su un totale di 2.730 tamponi (molecolari e antigenici), e si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle Ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Ruoti. Sono state registrate 503 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 96 di cui 3 (+2) in terapia intensiva: 56 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 40 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.500. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 773 somministrazioni. Finora 467.255 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Insono 410 i nuovi casi dio da coronavirus, 2, su un totale di 2.730 tamponi (molecolari e antigenici), e si registra 1per-19. Sono i dati delregionale della task force coronavirus riferito alle24 ore. La persona deceduta risiedeva a Ruoti. Sono state registrate 503 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 96 di cui 3 (+2) in terapia intensiva: 56 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 40 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono circa 19.500. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 773 somministrazioni. Finora 467.255 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il convoglio di mezzi militari russi alle porte della capitale ucraina Kiev è ora lungo oltre 60 chilometri, second… - Corriere : SIRENE NELLA NOTTE A KIEV Abitanti nei rifugi. Convoglio militare russo lungo 60 chilometri si dirige verso la Capi… - sole24ore : ?? Anche bambini arrestati in Russia per manifestazioni contro la guerra in Ucraina: - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (02/03/22) Le ultime notizie dalla Regione in collaborazione con CityNews - huskorkut : RT @paoloigna1: le ultime notizie #Ucraina -