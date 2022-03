Ucraina: Vaccari, 'dal Pd medicinali, beni e fondi, Circoli aperti per accoglienza profughi' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Putin non è la Russia e la Russia non è Putin. Il Pd da subito ha preso posizione a fianco del popolo ucraino e in opposizione alla Russia, e da subito ha messo in piedi iniziative di sostegno per aiutarli". Lo ha detto il responsabile Organizzazione del Pd Stefano Vaccari ai microfoni di radio Immagina, a proposito delle iniziative portate avanti dal Partito democratico in questa fase di emergenza. "Il Pd non ha mai smesso di fare riunioni, incontri, anche on line, e dibattiti sul territorio perché è necessario coinvolgere una platea larga e discutere apertamente di quello che sta succedendo -ha spiegato il dirigente dem-. Ma è anche il momento di agire e lo stiamo facendo inviando oltre 3mila bandiere della pace alle nostre federazioni, sostenendo le manifestazioni spontanee e nella raccolta dei beni di prima necessità e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Putin non è la Russia e la Russia non è Putin. Il Pd da subito ha preso posizione a fianco del popolo ucraino e in opposizione alla Russia, e da subito ha messo in piedi iniziative di sostegno per aiutarli". Lo ha detto il responsabile Organizzazione del Pd Stefanoai microfoni di radio Immagina, a proposito delle iniziative portate avanti dal Partito democratico in questa fase di emergenza. "Il Pd non ha mai smesso di fare riunioni, incontri, anche on line, e dibattiti sul territorio perché è necessario coinvolgere una platea larga e discutere apertamente di quello che sta succedendo -ha spiegato il dirigente dem-. Ma è anche il momento di agire e lo stiamo facendo inviando oltre 3mila bandiere della pace alle nostre federazioni, sostenendo le manifestazioni spontanee e nella raccolta deidi prima necessità e ...

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Vaccari, 'dal Pd medicinali, beni e fondi, Circoli aperti per accoglienza profughi' -… - lucaprimavera : Il commento di Franco Vaccari, presidente di Rondine, sulla guerra in Ucraina - TsdTv_Arezzo : Il commento di Franco Vaccari, presidente di Rondine, sulla guerra in Ucraina - edoardo_vaccari : RT @marioricciard18: Mi colpisce l'apparente incapacità delle leadership europee di fare i conti fino in fondo con la politica di potenza.… -