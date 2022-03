Advertising

napolista : Renica: «Spalletti ha battuto la Lazio con le sue scelte vincenti. Con Elmas ha cambiato la gara» Al CorSport: «L’… - sscalcionapoli1 : Renica: “Spalletti con la Lazio è stato il migliore” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BDC - Renica: 'Spalletti con la Lazio è stato il migliore” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BDC - Renica: 'Spalletti con la Lazio è stato il migliore” - susydigennaro : RT @napolimagazine: BDC - Renica: 'Spalletti con la Lazio è stato il migliore” -

Ultime Notizie dalla rete : Renica Spalletti

Ha visto la partita ed è rimasto deluso a dir poco. Non tanto per l'eliminazione, che si poteva mettere in conto, ma per come è maturata. Alessandroè arrabbiato con il Napoli e con. L'ex libero degli scudetti azzurri si sfoga su Facebook e scrive Fioccano le reazioni e in tanti si dicono d'accordo: 'a me non piace. ...A Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napol i, è intervenuto Alessandro, ex difensore del Napoli. Ecco quanto dichiarato sulla prestazione di Cagliari : 'Non penso cheabbia ...Alessandro Renica, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Canale 8, ha analizzato la vittoria ottenuta dal Napoli all’Olimpico contro la Lazio e le parole rilasciate da Luciano Spalletti nel post-gara.A Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato Alessandro Renica, ex difensore del Napoli ... episodi ma sono sicuro che i ragazzi daranno tutto. “Non penso che Spalletti abbia sbagliato ...