Covid, ultime news. Agenas: calo reparti occupati a 16%, un anno fa al 25%. LIVE (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il trend di decrescita dei casi è costante. La guerra in Ucraina potrebbe rappresentare anche una 'miccia' per una nuova ed imprevedibile fase epidemica di Covid-19 in quel Paese, con rischi anche per il resto dell'Europa. Il Governo intanto ha posto la questione di fiducia sul decreto legge che prevede l'obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il trend di decrescita dei casi è costante. La guerra in Ucraina potrebbe rappresentare anche una 'miccia' per una nuova ed imprevedibile fase epidemica di-19 in quel Paese, con rischi anche per il resto dell'Europa. Il Governo intanto ha posto la questione di fiducia sul decreto legge che prevede l'obbligo di vaccino anti-per gli over 50

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 17.981 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. D… - CosenzaChannel : Salgono anche i ricoveri in area medica, ma nel bollettino di oggi si registrano anche 541 guarigioni. In tutta la… - marino29b : RT @dukana2: Disastro #Covid #Basilicata perché non hanno chiuso impianti petroliferi dei criminali #Eni #Shell e #Total ??un morto e 410 n… - PiacenzaSera : Covid, 85 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Un paziente in terapia intensiva - Covid, sono 85 i casi positivi regi… - ptvtelenostra : COVID IN CAMPANIA: 3650 POSITIVI E 9 DECESSI NELLE ULTIME 48 ORE - -