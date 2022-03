Abusi sessuali, il cardinale Woelki offre dimissioni. Il Papa (per ora) non le accetta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il cardinale Rainer Maria Woelki, arcivescovo di Colonia, ha offerto le proprie dimissioni al Papa. Lo riferisce egli stesso in una lettera ai fedeli. Un rapporto sugli Abusi sessuali avvenuti nell'arcidiocesi tedesca nel corso dei decenni aveva fatto emergere, lo scorso autunno, pratiche sistematiche di insabbiamento da parte dei predecessori di Woelki - tra gli altri, il potente cardinale Joachim Meisner - e, da parte dello stesso arcivescovo, "errori di comunicazione" sul tema.Da ottobre - quando, riferisce nella lettera, era "esausto fisicamente e mentalmente" - Woelki, con assenso Papale, ha sospeso per un semestre il suo ministero. L'arcidiocesi è stata guidata in questi sei mesi da un amministratore apostolico, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 marzo 2022) IlRainer Maria, arcivescovo di Colonia, ha offerto le proprieal. Lo riferisce egli stesso in una lettera ai fedeli. Un rapporto sugliavvenuti nell'arcidiocesi tedesca nel corso dei decenni aveva fatto emergere, lo scorso autunno, pratiche sistematiche di insabbiamento da parte dei predecessori di- tra gli altri, il potenteJoachim Meisner - e, da parte dello stesso arcivescovo, "errori di comunicazione" sul tema.Da ottobre - quando, riferisce nella lettera, era "esausto fisicamente e mentalmente" -, con assensole, ha sospeso per un semestre il suo ministero. L'arcidiocesi è stata guidata in questi sei mesi da un amministratore apostolico, ...

