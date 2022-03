Vladimir Putin | conoscere la salute mentale del presidente tra le “priorità” di Joe Biden e dell’intelligence Usa

(Di martedì 1 marzo 2022) Gli Usa hanno tra le lorocomprendere le condizioni mentali di. Per ilJoee per l’intelligence americana, dopo che vari esperti hanno notato come il comportamento delrusso sia diventato di recente “sempre più imprevedibile, erratico e irrazionale”, alla luce in particolare delle sue ultime uscite sull’Ucraina e della minaccia di ricorrere alle armi nucleari, comprendere come sta è uno degli argomenti più caldi. La Casa Bianca ha chiesto a tutte le agenzie di spionaggio di raccogliere ogni informazione sulle condizioni didello ‘zar’ e su come l’inaspettata reazione dura e compatta dell’Occidente abbia influito su di lui. Il problema di fondo è la difficoltà di ottenere informazioni di prima mano da un ...

Nei primi giorni di febbraio,avrebbe incaricato il leader ceceno Kadyrov di infiltrare le sue forze a Kiev con il fine ultimo di fare " il lavoro più sporco ". In altre parole, il ...... confesso con sincero imbarazzo di aver avvertito, in tempi decisamente lontani, un certo fascino per la figura di". Al sesto giorno dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, nel ...L’Italia è impegnata per la pace, è Putin che vuole la guerra”. Nonostante l’impegno dell’Occidente per mediare, il presidente russo Vladimir Putin “con una sua lucida follia ha deciso di entrare in ...Il collettivo ha precisato che non intende danneggiare in alcun modo il popolo russo e nemmeno i militari del paese, ma solo il suo governo e Vladimir Putin in primis, quindi i media controllati dallo ...