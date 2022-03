Vince Russo: “Balor finalmente vince un titolo in tv e poi rovinano tutto, ma a cosa pensano?” (Di martedì 1 marzo 2022) Finn Balor è un ex 2 volte campione NXT, e combattendo in match di alto profilo, tornando a livelli che sembrava aver perso durante il suo stint nel main roster. Tornato poi a Raw, Finn sembrava essere finito di nuovo nel dimenticatoio, invece ieri l’ex campione Universale ha conquistato lo US Championship sconfiggendo Damian Priest, che poi lo ha attaccato a tradimento. Wrestling base Il segmento non è andato giù a vince Russo, che, su Legion of Raw, ha criticato la WWE per come ha gestito la vittoria di Balor, non lasciandogli avere il suo momento di gloria. “Onestamente, ecco ciò che è peggio di tutto il resto, e di nuovo mi siedo sulla sedia di un writer. Non hanno fatto un ca**o con Finn Balor per quanto tempo? finalmente ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 1 marzo 2022) Finnè un ex 2 volte campione NXT, e combattendo in match di alto profilo, tornando a livelli che sembrava aver perso durante il suo stint nel main roster. Tornato poi a Raw, Finn sembrava essere finito di nuovo nel dimenticatoio, invece ieri l’ex campione Universale ha conquistato lo US Championship sconfiggendo Damian Priest, che poi lo ha attaccato a tradimento. Wrestling base Il segmento non è andato giù a, che, su Legion of Raw, ha criticato la WWE per come ha gestito la vittoria di, non lasciandogli avere il suo momento di gloria. “Onestamente, ecco ciò che è peggio diil resto, e di nuovo mi siedo sulla sedia di un writer. Non hanno fatto un ca**o con Finnper quanto tempo?...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Vince Russo: 'Balor finalmente vince un titolo in tv e poi rovinano tutto, ma a cosa pensano?' - - salerno_vince : RT @_Nico_Piro_: Nel conflitto afghano i russi persero 26mila unità (in 10 anni) e il moto di indignazione del popolo russo (assieme ai cos… - stefano_Cisl_FP : @MariaRo99325323 Caro presidente Russo, io non so se l'Ucraina ha ragione o torto, ti prego torna in te. Io non so… - VesuvioLive : L’Amica Geniale, “Bruno Soccavo” vince il premio come miglior attore: chi è - andreadagosto1 : @fdragoni @ZioKlint @giuseppe_masala Putin ha le ore contate, è riuscito a far comprendere e assumere all'UE il suo… -