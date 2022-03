Tuchel si infuria in conferenza stampa | «Smettete di chiedermelo!»

Leggi su calcionews24

Un Thomas molto seccato quello che ha risposto all'ennesima domanda di un giornalista che li chiedeva conto della guerra in Ucraina e della posizione di Roman Abramovich a riguardo. Le sue parole: «Devi smetterla, non sono un politico. Faccio del mio meglio, ma devi smetterla di farmi queste domande perché non ho risposte per te. La guerra è orribile. È orribile. Non ci possono essere altre opinioni al riguardo. Posso solo ripeterlo e mi dispiace ripeterlo perché non ho mai vissuto la guerra. Quindi anche a parlarne mi sento male perché sono un privilegiato perché sono seduto qui in pace».