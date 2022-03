Lulù spiega perché ha nominato Davide, lui minaccia vendetta “La sbatto fuori” (Di martedì 1 marzo 2022) Lulù Selassié è la seconda finalista del Grande Fratello Vip e forse a qualcuno la sua presenza inizia a dare fastidio. La nomination a Davide Silvestri potrebbe avere delle conseguenze negli equilibri della Casa del GF Vip proprio in queste ultime settimane. Lulù, perchè ha nominato Davide? Nelle passate ore, mentre Sophie era impegnata in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 1 marzo 2022)Selassié è la seconda finalista del Grande Fratello Vip e forse a qualcuno la sua presenza inizia a dare fastidio. La nomination aSilvestri potrebbe avere delle conseguenze negli equilibri della Casa del GF Vip proprio in queste ultime settimane., perchè ha? Nelle passate ore, mentre Sophie era impegnata in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

nothinbetter89 : Qualcuno mi spiega perché lulu stamani era incazzata con jessi? #gfvip - SaraLgr : Qualcuno mi spiega perché Lulù ce l'ha con Jess ora? Per la linea della vita??#jeru - blogtivvu : Lulù spiega perché ha nominato Davide, lui minaccia vendetta “La sbatto fuori” #gfvip #fairylu - supremanes : Queste vedono un altro programma sennò non si spiega. Lulu ha SEMPRE spalleggiato e difeso Jessica a costo di andar… - HauwaDikko5 : @STICAZZIDOVE Se vostra madre e' uguale a te ora si spiega perche' Jess e' cosi'. Per me la madre e' piu' simile a… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù spiega "Grande Fratello Vip 6", Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano vengono eliminati Lulù sostiene che la Caldonazzo 'rosica' per il flirt tra Jessica e Barù: 'Ci voleva provare ma non ... BASCIANO E CALDONAZZO AI FERRI CORTI - Alfonso Signorini spiega che le frasi 'razziste' da parte ...

Jessica Selassié svela le frasi dette dalla Caldonazzo: 'Faccio partire la diffida' In diretta, ad Alfonso Signorini, spiega che: "Nomino Nathaly per le cose brutte che ha detto sulle ... Sì, è stato detto che 'Jessica Selassié e Lulù sono protette dagli zingari, perché sono delle ...

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié Ci piace stare insieme E nato il primo amore al GF Vip