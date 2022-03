Guerra Ucraina, pioggia di missili e bombe sul Paese: colpita anche torre tv di Kiev, almeno 5 morti. SPECIALE TG (Di martedì 1 marzo 2022) Le forze armate russe hanno colpito anche la torre della Tv di Kiev: i l raid sulla televisione ha provocato almeno 5 vittime. "I canali hanno smesso di trasmettere da pochi minuti" ha reso noto ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 marzo 2022) Le forze armate russe hanno colpitoladella Tv di: i l raid sulla televisione ha provocato5 vittime. "I canali hanno smesso di trasmettere da pochi minuti" ha reso noto ...

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - 2010Smeraldo : RT @italyfirstnow: A questo punto credo che i #Cinesi siano apertamente chiamati in causa a schierarsi con i #Russi. Tanto lo avranno intui… - monica_lotti : @SenatoreF A parte le sciocchezze te sai perché se l Ucraina non è nell Unione Europea o nella Nato dobbiamo fom… -