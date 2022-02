La Versione di Fiorella gli ospiti di stasera lunedì 28 febbraio (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Versione di Fiorella con Fiorella Mannoia in onda lunedì 28 febbraio su Rai 3 in seconda serata Prosegue l’appuntamento con Fiorella Mannoia nella seconda serata di Rai 3 e RaiPlay con La Versione di Fiorella un programma in onda dalle 23:15/23:20 a 00:00 il lunedì (ormai gli appuntamenti del giovedì e del venerdì sembrano saltati) un programma intimo e legato alla narrazione del presente. Nuovi ospiti lunedì 28 febbraio per Fiorella Mannoia. La Versione di Fiorella si ispira all’Almanacco del Giorno dopo, lo storico programma di Rai1 andato in onda tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’90, per darne una nuova ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 28 febbraio 2022) LadiconMannoia in onda28su Rai 3 in seconda serata Prosegue l’appuntamento conMannoia nella seconda serata di Rai 3 e RaiPlay con Ladiun programma in onda dalle 23:15/23:20 a 00:00 il(ormai gli appuntamenti del giovedì e del venerdì sembrano saltati) un programma intimo e legato alla narrazione del presente. Nuovi28perMannoia. Ladisi ispira all’Almanacco del Giorno dopo, lo storico programma di Rai1 andato in onda tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’90, per darne una nuova ...

