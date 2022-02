Dl Ucraina, Governo autorizza le forniture militari a Kiev (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri si è riunito lunedì 28 febbraio 2022, alle ore 15.40 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi ed è terminato alle 16.35. Segretario, il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri si è riunito lunedì 28 febbraio 2022, alle ore 15.40 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi ed è terminato alle 16.35. Segretario, il ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina Il Presidente Draghi e i leader della Commissione Europea, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Stati… - Palazzo_Chigi : #Ucraina Il Governo accoglie con favore e sostiene la rapida decisione del primo ministro Kishida???? di aderire alla… - christianrocca : Nella maleodorante propaganda dei Liberali per Putin c’è la balla che con Trump tutto questo non sarebbe successo.… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Ci sono circa 400 mercenari del Gruppo Wagner, arrivati dai Paesi africani in #Ucraina, che sono penetrati a #Kiev con l… - Carmen87085710 : RT @V_V_Vi_Vi: QUESTA FAVOLA 'della progressiva eliminazione del GP' LA VOGLIAMO PROPRIO VEDERE COME ANDRÀ A FINIRE SALTANDO DA UNA EMERGEN… -