Angelus 27 febbraio, Papa Francesco e l’appello per l’Ucraina “Chi fa la guerra dimentica l’umanità” (Di domenica 27 febbraio 2022) In una piazza gremita di bandiere dell’Ucraina, Papa Francesco lancia ancora il suo appello contro la “follia” della guerra. Dopo gli accorati messaggi lanciati in questi giorni, il Pontefice torna a rivolgere la sua supplica affinché “Tacciano le armi“; cintando anche la Costituzione Italiana, il Santo Padre ricorda come la guerra debba essere ripudiata da tutti i popoli della Terra. Ad assistere all’Angelus di Piazza San Pietro, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dalla Basilica di Santa Croce; il Capo dello Stato italiano, che in queste ore drammatiche si è unito all’appello del Papa, ha voluto assistere alla preghiera del Pontefice proprio dalla Basilica di Firenze, dove si è recato per presiedere all’Incontro dei Vescovi e dei ... Leggi su velvetmag (Di domenica 27 febbraio 2022) In una piazza gremita di bandiere dellancia ancora il suo appello contro la “follia” della. Dopo gli accorati messaggi lanciati in questi giorni, il Pontefice torna a rivolgere la sua supplica affinché “Tacciano le armi“; cintando anche la Costituzione Italiana, il Santo Padre ricorda come ladebba essere ripudiata da tutti i popoli della Terra. Ad assistere all’di Piazza San Pietro, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dalla Basilica di Santa Croce; il Capo dello Stato italiano, che in queste ore drammatiche si è unito aldel, ha voluto assistere alla preghiera del Pontefice proprio dalla Basilica di Firenze, dove si è recato per presiedere all’Incontro dei Vescovi e dei ...

Advertising

vaticannews_it : #27febbraio #PapaFrancesco: 'Tante volte ci lamentiamo per le cose che non vanno nella società, nella Chiesa, nel m… - Avvenire_Nei : Il Papa: 'Come è triste che popoli cristiani si facciano la guerra' - news_vaticano : Angelus, 27 febbraio 2022 - NinaRicci_us : RT @AntonioSocci1: Le parole del Papa all’Angelus dovrebbero far riflettere criticamente tutti noi “informatori” che ormai stiamo facendo g… - NelloAprea : #angelus 27 febbraio Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina ripeto: tacciano le armi! @Pontifex_it… -