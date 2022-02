Trovato con a bordo parti motore e rifiuti pericolosi, denunciato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – Durante uno dei consueti controlli sul rispetto delle norme sulla circolazione stradale, una pattuglia della Polizia Locale, Gruppo GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), ha fermato un autocarro in zona Garbatella, trovando al suo interno motori, parti di lavorazione meccanica, elettrodomestici, materiale di risulta edile e altri rifiuti anche pericolosi. Il conducente, un cittadino di nazionalità italiana di 30 anni, sprovvisto di autorizzazione al trasporto di rifiuti speciali, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria secondo quanto stabilito dalla normativa sulla tutela ambientale. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Ulteriori accertamenti sono in corso per risalire alla provenienza dei materiali ritrovati ed a ulteriori responsabilità. E’ quanto si legge nella nota della Polizia Locale di Roma ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – Durante uno dei consueti controlli sul rispetto delle norme sulla circolazione stradale, una pattuglia della Polizia Locale, Gruppo GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), ha fermato un autocarro in zona Garbatella, trovando al suo interno motori,di lavorazione meccanica, elettrodomestici, materiale di risulta edile e altrianche. Il conducente, un cittadino di nazionalità italiana di 30 anni, sprovvisto di autorizzazione al trasporto dispeciali, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria secondo quanto stabilito dalla normativa sulla tutela ambientale. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Ulteriori accertamenti sono in corso per risalire alla provenienza dei materiali ritrovati ed a ulteriori responsabilità. E’ quanto si legge nella nota della Polizia Locale di Roma ...

