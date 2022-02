Fortnite Capitolo 3 – Stagione 1 | Come completare le Sfide della Settimana 12

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Siamo giunti alla12 per la1 del3 di, con nuovedaper ottenere esperienza per livellare nel Pass Battaglia. A seguiresempre vi riportiamo la Guida per completarle tutte e ricevere fino a 25.000 XP ciascuna. Ottieni scudi a Cascina Caciotta (0/50)da titolo la sfida è molto semplice da, vi basterà scendere a Cascina Casciotta, ve lo indica il gioco stesso dove si trova, è l’abitazione di Mancake, e usare scudi fino a riempire il 50%. Potete sia usare un solo scudo grosso o due piccoli, in genere li trovate a terra ma se così non fosse potete sempre aprire i forzieri in zona. Raccogli il tesoro usando la Mappa di Drake (0/1) In giro vi capiterà ...